Римский статут МУС направили на ратификацию в парламент Армении

Правительство Армении 1 сентября направило на ратификацию в парламент Римский статут Международного уголовного суда (МУС). Об этом сообщается на сайте правительства республики.

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Проект документа еще не опубликован. Дата рассмотрения также не названа.

Конституционный суд Армении в марте 2023 года постановил, что закрепленные Римским статутом МУС обязательства не противоречат основному закону страны. Глава суда Арман Диланян назвал решение окончательным.

Досудебная палата МУС 17 марта выдала ордер на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Москва не признает юрисдикцию суда. Кремль назвал его решения ничтожными, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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