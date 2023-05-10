Reuters: США направят Украине конфискованные активы бизнесмена Малофеева

Министерство юстиции США распорядилось направить конфискованные у российского бизнесмена Константина Малофеева средства на нужды Украины.

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Соответствующее указание дал глава министерства юстиции США Меррик Гарланд. Об этом сообщает агентство Reuters.

Министр финансов страны Джанет Йеллен ранее заявила, что Вашингтон ищет способы направить Украине замороженные активы России.

Передачу Киеву активов РФ допустила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд. Она уточнила, что речь идет о $300 миллиардах, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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