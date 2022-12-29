Reuters: шаманы из Перу предсказали дату окончания конфликта на Украине

В сообщении говорится, что школьница отправила главе государства письмо, в котором поздравила его с Новым годом и рассказала, что мечтает о ноутбуке.

«Накануне Нового года пятиклассница из города Иваново Дарья Гутарева получила ноутбук «Аквариус» от президента», - уточнили в администрации Ивановской области.

Ранее более 5 тысяч новогодних подарков для детей из новых регионов России, а также детей участников СВО собрали в рамках акции «Москва помогает», сообщает RT.

