Reuters: Италия заморозила активы российских олигархов на $2,5 млрд

К началу июля 2023 года власти Италии заморозили активы российских олигархов на сумму в $2,5 миллиарда. Об этом со ссылкой на Центральный банк страны сообщило агентство Reuters.

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Директор подразделения Банка Италии по борьбе с отмыванием денег Энцо Серата отметил, что в рамках введенных против РФ санкций был заблокирован доступ к счетам, на которых хранилось 330 миллионов евро, принадлежащих физлицам. Всего заморожено активов на $2,5 миллиарда, которые связаны с представителями российского крупного бизнеса, уточнил он.

Сообщается, что некоторые россияне уже оспорили заморозку активов в суде.

Еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявил, что после начала спецоперации на Украине страны сообщества заморозили 207 миллиардов евро суверенных активов России. Он уточнил, что в эту сумму входят и активы Центрального банка РФ, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
ТЕГИ:Санкции Против РоссииОлигархиИталия

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