Reuters: Италия заморозила активы российских олигархов на $2,5 млрд

Директор подразделения Банка Италии по борьбе с отмыванием денег Энцо Серата отметил, что в рамках введенных против РФ санкций был заблокирован доступ к счетам, на которых хранилось 330 миллионов евро, принадлежащих физлицам. Всего заморожено активов на $2,5 миллиарда, которые связаны с представителями российского крупного бизнеса, уточнил он.

Сообщается, что некоторые россияне уже оспорили заморозку активов в суде.

Еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявил, что после начала спецоперации на Украине страны сообщества заморозили 207 миллиардов евро суверенных активов России. Он уточнил, что в эту сумму входят и активы Центрального банка РФ, передает «Радиоточка НСН».

