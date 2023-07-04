Reuters: Италия заморозила активы российских олигархов на $2,5 млрд
К началу июля 2023 года власти Италии заморозили активы российских олигархов на сумму в $2,5 миллиарда. Об этом со ссылкой на Центральный банк страны сообщило агентство Reuters.
Директор подразделения Банка Италии по борьбе с отмыванием денег Энцо Серата отметил, что в рамках введенных против РФ санкций был заблокирован доступ к счетам, на которых хранилось 330 миллионов евро, принадлежащих физлицам. Всего заморожено активов на $2,5 миллиарда, которые связаны с представителями российского крупного бизнеса, уточнил он.
Сообщается, что некоторые россияне уже оспорили заморозку активов в суде.
Еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявил, что после начала спецоперации на Украине страны сообщества заморозили 207 миллиардов евро суверенных активов России. Он уточнил, что в эту сумму входят и активы Центрального банка РФ, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru