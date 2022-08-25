Reuters: Белоруссия проведет учения призывников и резервистов

В сообщении говорится, что участие в мероприятии примут резервисты и призывники. Учения пройдут в подразделениях территориальной обороны Белоруссии и будет сосредоточено на укреплении защиты вокруг Минска.

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Минск не планирует нападать на Украину, сообщает RT.