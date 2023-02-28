Генерал Заварзин усомнился в понимании Украиной серьезности позиции России

У России есть вооружение собственного производства, способное противостоять вражеской технике, сказал НСН Виктор Заварзин. 

Россия должна сбивать украинские БПЛА и дальше, активные разработки в области ПВО позволяют это делать. Об этом НСН заявил генерал-полковник в отставке, член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин.

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Ранее сообщалось о падении БПЛА рядом со станцией «Газпрома» в Подмосковье. По словам губернатора региона Андрея Воробьева, жертв и разрушений на земле нет. Предположительно, это UJ-22 Airborne производства «Укрджет». По данным Telegram-канала Shot, беспилотник резко потерял высоту, зацепился за деревья и упал. Заварзин заявил, что Россия должна усиливать средства ПВО.

«Будем сбивать украинские беспилотники и дальше. ВСУ бедокурят уже и под Курском, и в Белгородской области. У нас сейчас активно разрабатываются средства ПВО. Уверен, что Россия сможет дать Украине жесточайший отпор. Нужно успокоиться, проанализировать обстановку и принять правильное решение», — сказал Заварзин.

Собеседник НСН отметил, что Украина не понимает всей серьезности возможного ответа со стороны России.

«Зеленский заявляет, что готовится наступление на Крым, но он не понимает, с чем столкнется Украина в случае атаки полуострова. Украина ведет себя как раненая крыса: если бежит, может слона покусать. Пока что мы воюем не в полную силу. Украинцы получают беспилотники от НАТО, у нас же есть свои серьезные аналоги. А случай в Подмосковье вынуждает сделать жесткие выводы», — сказал Заварзин.

Ранее пресс-служба Минобороны России заявила, что ВСУ попытались с помощью беспилотников атаковать объекты гражданской инфраструктуры в Краснодарском крае и республике Адыгея. Об этом сообщило агентство НСН.

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ТЕГИ:ПВОУкраинаРоссияПодмосковьеБеспилотники
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