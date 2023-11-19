Работа финской АЭС «Олкилуото-3» приостановлена из-за неисправности
Атомная электростанция «Олкилуото-3» в Финляндии вечером в воскресенье приостановила работу из-за неисправности, сообщил оператор АЭС Teollisuuden Voima.
По данным компании, обнаружена проблема с турбинной установкой. Причина возникновения неисправности уточняется.
Атомная электростанция расположена на побережье Ботнического залива на полуостров Олкилуото. Объект производит около 30% потребляемой страной энергии.
В понедельник произошло отключение третьего энергоблока Курской АЭС. Радиационный фон на объекте и прилегающей территории не превысил естественных природных значений, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru