Работа финской АЭС «Олкилуото-3» приостановлена из-за неисправности

Атомная электростанция «Олкилуото-3» в Финляндии вечером в воскресенье приостановила работу из-за неисправности, сообщил оператор АЭС Teollisuuden Voima.

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По данным компании, обнаружена проблема с турбинной установкой. Причина возникновения неисправности уточняется.

Атомная электростанция расположена на побережье Ботнического залива на полуостров Олкилуото. Объект производит около 30% потребляемой страной энергии.

В понедельник произошло отключение третьего энергоблока Курской АЭС. Радиационный фон на объекте и прилегающей территории не превысил естественных природных значений, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Кондратюк
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