Quds: Армия Израиля штурмует Вифлеем и Наблус
Военные Израиля штурмуют город Наблус на Западном берегу реки Иордан в ходе обострения палестино-израильского конфликта. Об этом сообщает агентство Quds в социальных сетях.
Здесь начались вооруженные столкновения, пишет RT. Кроме того, штурму подверглись ряд других городов, в том числе Вифлеем и Калькилия.
Позже Quds заявило о столкновениях во время штурма лагеря палестинских беженцев «Дейше» в Вифлееме. Также известно о вооруженном противостоянии с израильскими силами в Дженине.
Ранее The Washington Post сообщила, что Израиль в ближайшие двое суток может начать наземное вторжение в сектор Газа. Наступление подразделений ЦАХАЛ, которые войдут на густонаселенные территории, приведет к росту числа погибших, отмечает телеканал «360».
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