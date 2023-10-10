Quds: Армия Израиля штурмует Вифлеем и Наблус

Военные Израиля штурмуют город Наблус на Западном берегу реки Иордан в ходе обострения палестино-израильского конфликта. Об этом сообщает агентство Quds в социальных сетях.

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Здесь начались вооруженные столкновения, пишет RT. Кроме того, штурму подверглись ряд других городов, в том числе Вифлеем и Калькилия.

Позже Quds заявило о столкновениях во время штурма лагеря палестинских беженцев «Дейше» в Вифлееме. Также известно о вооруженном противостоянии с израильскими силами в Дженине.

Ранее The Washington Post сообщила, что Израиль в ближайшие двое суток может начать наземное вторжение в сектор Газа. Наступление подразделений ЦАХАЛ, которые войдут на густонаселенные территории, приведет к росту числа погибших, отмечает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости / Ахмет Закоут
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