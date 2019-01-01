Путин заявил о готовности восстанавливать отношения с Киевом

Владимир Путин заявил, что дальнейшие отношения с Украиной будут зависеть только от действий Киева. Как отмечает «ФедералПресс», по словам российского лидера, Москва готова восстановить отношения с Киевом, однако РФ не может делать это в одностороннем порядке.

Также Владимир Путин подчеркнул, что характер отношений будет во многом зависеть от политики одержавшего победу на президентских выборах на Украине Владимира Зеленского.