Путин заявил о готовности восстанавливать отношения с Киевом
Владимир Путин заявил, что дальнейшие отношения с Украиной будут зависеть только от действий Киева. Как отмечает «ФедералПресс», по словам российского лидера, Москва готова восстановить отношения с Киевом, однако РФ не может делать это в одностороннем порядке.
Также Владимир Путин подчеркнул, что характер отношений будет во многом зависеть от политики одержавшего победу на президентских выборах на Украине Владимира Зеленского.
К слову, НСН ранее сообщала, что Владимир Путин прокомментировал итоги прошедших на Украине президентских выборов. Президент России назвал их «полным провалом политики Порошенко». Также глава государства подчеркнул, что не знает, как теперь будут складываться российско-украинские отношения.
Между тем, ранее стало известно, что Владимиру Зеленскому рекомендовали не вести переговоры один на один с российским лидером Владимиром Путиным. Как пишет Ura.ru, такое мнение высказал экс-сотрудник Минобороны Украины, член команды Зеленского Иван Апаршин.
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