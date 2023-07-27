Путин оценил потери украинской армии в бронетехнике

В том числе, российская армия ликвидировала 26 украинских танков. Президент России подчеркнул, что 60% вражеской техники было выведено из строя в боях, а 40% уничтожили летчики боевой авиации.

Также последняя атака унесла жизни до 200 украинских солдат, отметил Путин. Российские же потери на порядок меньше, добавил президент.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что украинская армия во главе с президентом страны Владимиром Зеленским не сможет победить в противостоянии с Россией при помощи западного «чудо-оружия», исход спецоперации предрешен. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

