Путин назвал ситуацию на Ближнем Востоке гуманитарной катастрофой

Глава российского государства подчеркнул, что за преступления, не должны отвечать ни в чем не повинные люди.

«Борьба с терроризмом не может вестись по пресловутому принципу коллективной ответственности», - отметил Путин.

По его словам, чтобы не произошло не должны гибнуть целые семьи, детии и старики.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что никто на Ближнем Востоке не хочет полномасштабной войны, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

