Путин назвал ситуацию на Ближнем Востоке гуманитарной катастрофой
Палестино-израильский конфликт обернулся катастрофой, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями религиозных объединений в Кремле, передает ТАСС.
Глава российского государства подчеркнул, что за преступления, не должны отвечать ни в чем не повинные люди.
«Борьба с терроризмом не может вестись по пресловутому принципу коллективной ответственности», - отметил Путин.
По его словам, чтобы не произошло не должны гибнуть целые семьи, детии и старики.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что никто на Ближнем Востоке не хочет полномасштабной войны, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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