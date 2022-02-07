Пушков высказался о заявлении президента Чехии по взрыву во Врбетице
Чешский президент Милош Земан сообщил, что контрразведка страны не смогла доказать причастность Москвы к взрывам складов во Врбетице.
Российский сенатор Алексей Пушков назвал эти слова концом громкого фейка, сообщает телеканал «360». «Как же нападали на Земана в Чехии и за ее пределами, когда он с самого начала поставил под сомнение эту антироссийскую версию. В итоге он оказался прав», — заявил парламентарий.
По его словам, пропагандистская машина по фабрикации лжи все еще не прекращает работать. Как считает Пушков, заявление чешского лидера стало довольно сильным ударом по стратегии дезинформации.
Напомним, Земан сообщил, что в отчетах Службы безопасности и контрразведки Чехии нет никаких доказательств причастности «российских агентов» к взрыву боеприпасов на складе во Врбетице. По его словам, подозрение о причастности двух иностранных агентов к взрыву не рассматривалось ранее, оно возникло в последние недели.
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