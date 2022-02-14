Пушилин: Киев продолжает наращивать силы в Донбассе

Украинские власти продолжают наращивать силы и технику в Донбассе, сообщил в эфире телеканала «Россия 1» глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин.

В Кремле не планируют переговоры с Пушилиным и Пасечником

«Все наши данные говорят о том, что скопление личного состава, техники идёт по нарастающей с украинской стороны. Со стороны западных стран продолжается поставка вооружений. К сожалению, всё «горячо», — отметил он.

Напомним, Пушилин сообщил, что взрыв в километре от линии соприкосновения в Донбассе мог быть провокацией, которую снимали журналисты. Взрыв произошел вблизи населенного пункта Опытное.

Ранее глава республики заявил об ухудшении ситуации в ДНР и не исключил возможность вынужденного обращения к РФ за помощью.

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ТЕГИ:ДонбассУкраинаДенис Пушилин
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