Пушилин: Киев продолжает наращивать силы в Донбассе

«Все наши данные говорят о том, что скопление личного состава, техники идёт по нарастающей с украинской стороны. Со стороны западных стран продолжается поставка вооружений. К сожалению, всё «горячо», — отметил он.

Напомним, Пушилин сообщил, что взрыв в километре от линии соприкосновения в Донбассе мог быть провокацией, которую снимали журналисты. Взрыв произошел вблизи населенного пункта Опытное.

Ранее глава республики заявил об ухудшении ситуации в ДНР и не исключил возможность вынужденного обращения к РФ за помощью.

