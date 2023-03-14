Пушилин: ЧВК «Вагнер» скоро возьмет под контроль завод «Востокмаш» в Артемовске

По его словам, ситуация в населенном пункте по-прежнему остается сложной, за каждый метр ведутся напряженные бои. Однако политик отметил, что все предпосылки к тому, чтобы это заявление стало реальностью, есть.

Ранее журналист немецкой газеты Welt Штеффен Шварцкопф заявил, что жители Артемовска поддерживают Россию. Он лично побывал в городе и отметил, что пророссийски настроенные местные жители не хотят его покидать.

