Пушилин: ЧВК «Вагнер» скоро возьмет под контроль завод «Востокмаш» в Артемовске

Бойцы ЧВК «Вагнер» в ближайшее время будут полностью контролировать завод «Востокмаш» в Артемовске. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин, сообщило агентство ТАСС.

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По его словам, ситуация в населенном пункте по-прежнему остается сложной, за каждый метр ведутся напряженные бои. Однако политик отметил, что все предпосылки к тому, чтобы это заявление стало реальностью, есть.

Ранее журналист немецкой газеты Welt Штеффен Шварцкопф заявил, что жители Артемовска поддерживают Россию. Он лично побывал в городе и отметил, что пророссийски настроенные местные жители не хотят его покидать.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЧВК "Вагнер"Денис Пушилин
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