Проживающих в Эстонии граждан РФ и Белоруссии лишат права на оружие

По его словам, данное решение затронет 683 граждан иностранных государств, а также 595 лиц, не имеющих гражданства республики.

«Право на оружие утратят все лица, которые не имеют гражданства Эстонии, другой страны Евросоюза или государства - члена НАТО», - подчеркнул Ляэнеметс.

Запрет также коснётся юридических лиц, в числе руководителей которых есть жители Эстонии, которым запрещено владеть оружием. За конфискованные по новым нормам оружие будут выплачены компенсации, на эти цели потратят примерно €700 тысяч.

Ранее президент США Джо Байден в обращении к гражданам сообщил, что необходимо ужесточить контроль за оборотом оружия в стране, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

