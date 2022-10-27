Проживающих в Эстонии граждан РФ и Белоруссии лишат права на оружие

Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс заявил, что проживающие в республике граждане России и Белоруссии, с 1 декабря 2022 года лишатся права на владение оружием, сообщает ТАСС.

Минимальный возраст на право владения оружием изменен в РФ с 18 до 21 года

По его словам, данное решение затронет 683 граждан иностранных государств, а также 595 лиц, не имеющих гражданства республики.

«Право на оружие утратят все лица, которые не имеют гражданства Эстонии, другой страны Евросоюза или государства - члена НАТО», - подчеркнул Ляэнеметс.

Запрет также коснётся юридических лиц, в числе руководителей которых есть жители Эстонии, которым запрещено владеть оружием. За конфискованные по новым нормам оружие будут выплачены компенсации, на эти цели потратят примерно €700 тысяч.

Ранее президент США Джо Байден в обращении к гражданам сообщил, что необходимо ужесточить контроль за оборотом оружия в стране, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Юрий Абрамочкин
ТЕГИ:БелоруссияРоссиянеОружиеЭстония
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