Пропускной пункт «Рафах» в среду пересекли 88 россиян
Через контрольно-пропускной пункт «Рафах» на границе Египта и сектора Газа в среду прошли 88 граждан России, заявили ТАСС в пресс-службе МЧС.
В ведомстве уточнили, что из зоны конфликта эвакуировались 297 россиян. В Россию доставили 168 человек.
Эвакуация россиян из сектора Газа началась 12 ноября. На следующий день спецборт МЧС вылетел из Каира и доставил граждан РФ в Москву.
Второй самолет самолет с эвакуированными россиянами приземлился в ночь на среду. В четверг ожидается прибытие в столицу еще 40 человек.
По данным министерства, в списке на эвакуацию из сектора Газа находятся 625 россиян, сообщает «Радиоточка НСН».
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