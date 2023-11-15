Пропускной пункт «Рафах» в среду пересекли 88 россиян

В ведомстве уточнили, что из зоны конфликта эвакуировались 297 россиян. В Россию доставили 168 человек.

Эвакуация россиян из сектора Газа началась 12 ноября. На следующий день спецборт МЧС вылетел из Каира и доставил граждан РФ в Москву.

Второй самолет самолет с эвакуированными россиянами приземлился в ночь на среду. В четверг ожидается прибытие в столицу еще 40 человек.

По данным министерства, в списке на эвакуацию из сектора Газа находятся 625 россиян, сообщает «Радиоточка НСН».

