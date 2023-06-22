Призывавшего к санкциям против РФ главу Минэкономики Сербии отправили в отставку

Главу Минэкономики Сербии, который призывал к санкциям против России, отправили в отставку, сообщают местные СМИ.

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ФОТО: РИА Новости/Александр Мельников
ТЕГИ:Санкции Против РоссииОтставкаСербия

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