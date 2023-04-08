Пригожин написал письмо с просьбой о помощи Макрону
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин написал письмо президенту Франции Эммануэлю Макрону с просьбой защитить сына директора «Русского дома» в Африке Дмитрия Сытого.
Из письма следует, что на Дмитрия Сытого было совершено покушение в декабре прошлого года. Отмечается, что в посылке со взрывным устройством были угрозы убить сына Сытого.
«Сын Дмитрия Сытого является гражданином Франции и проживает на территории Франции. Прошу Вас дать поручение обеспечить сыну Дмитрия достойную охрану от террористов, которые пытались совершить покушение на Дмитрия Сытого», - говорится в письме, опубликованном пресс-службой бизнесмена.
Ранее «Радиоточка НСН» писала о заявлении главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина о том, что город Бахмут (Артёмовск) в Донбассе «юридически взят» российскими силами. «Вагнеровцы» зашли в здание городской администрации и установили на крыше российский флаг с посвящением военкору Владлену Татарскому, погибшему при взрыве в Санкт-Петербурге.
Горячие новости
Заразились
22,7 млн+8 955 / сут.
Умерли
398 тыс.+37 / сут.
Выздоровели
22,1 млн+9 956 / сут.
- Тайвань зафиксировал приближение 71 самолета Китая
- Пригожин написал письмо с просьбой о помощи Макрону
- Незаконный вывоз мощей и церковной утвари в Молдавию пресекли на Украине
- США хотят пересмотреть процедуру обмена задержанных в России американцев
- СМИ: ВСУ собирают неразорвавшиеся снаряды РФ из-за нехватки своих
- Министра экономики в Сербии хотят отправить в отставку за высказывания против России
- Шпионские соцсети. Западная разведка пытается вербовать россиян
- СМИ: ФБР пытается вербовать россиян через соцсети для сбора разведданных
- В Совфеде рассказали о попытках НАТО спасти репутацию
- Французский шарм. Макрон очаровал критикой размещения ядерного оружия на чужой территории
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru