Пригожин написал письмо с просьбой о помощи Макрону

Из письма следует, что на Дмитрия Сытого было совершено покушение в декабре прошлого года. Отмечается, что в посылке со взрывным устройством были угрозы убить сына Сытого.

«Сын Дмитрия Сытого является гражданином Франции и проживает на территории Франции. Прошу Вас дать поручение обеспечить сыну Дмитрия достойную охрану от террористов, которые пытались совершить покушение на Дмитрия Сытого», - говорится в письме, опубликованном пресс-службой бизнесмена.

Ранее «Радиоточка НСН» писала о заявлении главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина о том, что город Бахмут (Артёмовск) в Донбассе «юридически взят» российскими силами. «Вагнеровцы» зашли в здание городской администрации и установили на крыше российский флаг с посвящением военкору Владлену Татарскому, погибшему при взрыве в Санкт-Петербурге.

