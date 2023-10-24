При ударе по городу Хан-Юнис на юге Газы погибли 18 человек

Не менее 18 человек стали жертвами удара армии Израиля по городу Хан-Юнис в южной части сектора Газа. Об этом сообщил телеканал Al-Hadath.

В ХАМАС заявили, что в секторе Газа находятся 35 тысяч бойцов движения

По данным журналистов, израильские силы обстреляли жилой квартал. Отмечается, что большинство погибших являются детьми.

Телеканал Al Jazeera утверждает, что в результате удара десятки человек получили ранения.

Накануне глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил о прибытии в сектор Газа дополнительной партии медикаментов.

В минувшую субботу контрольно-пропускной пункт «Рафах» на границе Египта и сектора Газа открыли для доставки гуманитарной помощи для жителей анклава. В тот же день в Газу прибыли первые 20 грузовиков, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети
ТЕГИ:ИзраильСектор Газа

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