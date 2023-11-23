При ударе Израиля по школе ООН в Газе погибли более 30 человек

По информации телеканала, в школе нашли приют несколько тысяч беженцев. При атаке погибли более 30 человек. Около 100 получили ранения.

Во вторник Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о проведении операции против палестинского движения ХАМАС в Джебалии.

С начала эскалации жертвами обстрелов Израиля стали 14,8 тысячи жителей сектора Газа, сообщает «Радиоточка НСН».

