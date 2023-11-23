При ударе Израиля по школе ООН в Газе погибли более 30 человек

Военно-воздушные силы Израиля нанесли удар по школе Ближневосточного агентства ООН в лагере Джебалия на севере сектора Газа, передает Al Mayadeen.

ЦАХАЛ заявил о выводе из строя почти всех батальонов ХАМАС на севере Газы

По информации телеканала, в школе нашли приют несколько тысяч беженцев. При атаке погибли более 30 человек. Около 100 получили ранения.

Во вторник Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о проведении операции против палестинского движения ХАМАС в Джебалии.

С начала эскалации жертвами обстрелов Израиля стали 14,8 тысячи жителей сектора Газа, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: idf.il / ЦАХАЛ / стоп-кадр с видео
ТЕГИ:ООНСектор ГазаИзраиль

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