При ударе Израиля по школе ООН в Газе погибли более 30 человек
23 ноября 202322:58
Военно-воздушные силы Израиля нанесли удар по школе Ближневосточного агентства ООН в лагере Джебалия на севере сектора Газа, передает Al Mayadeen.
По информации телеканала, в школе нашли приют несколько тысяч беженцев. При атаке погибли более 30 человек. Около 100 получили ранения.
Во вторник Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о проведении операции против палестинского движения ХАМАС в Джебалии.
С начала эскалации жертвами обстрелов Израиля стали 14,8 тысячи жителей сектора Газа, сообщает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru