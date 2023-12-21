При стрельбе в Карловом университете в Праге погибли не менее десяти человек

Результатом стрельбы пражском университете погибли не менее десяти человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на врачей.

СМИ: Учитель в Швеции дал ученикам задание спланировать теракт

Еще 30 студентов получили тяжелые ранения. Сам стрелок застрелился.

По неподтвержденной информации, стрелком оказался студент Давид Козак. Он использовал длинноствольную винтовку с оптикой.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СтрельбаЧехия

Горячие новости

Все новости

партнеры