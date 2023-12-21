При стрельбе в Карловом университете в Праге погибли не менее десяти человек
21 декабря 202319:08
Результатом стрельбы пражском университете погибли не менее десяти человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на врачей.
Еще 30 студентов получили тяжелые ранения. Сам стрелок застрелился.
По неподтвержденной информации, стрелком оказался студент Давид Козак. Он использовал длинноствольную винтовку с оптикой.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru