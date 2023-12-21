При стрельбе в Карловом университете в Праге погибли не менее десяти человек

Есть убитые и десятки раненых при стрельбе в Карловом университете Праги Путин сообщил о сокращении на треть внешнего долга РФ Общая смертность в РФ сократилась почти на 10% к 2019 году Салюты и фейерверки отменили в Москве в новогоднюю ночь и на Рождество Сценарист «Слова пацана» назвал две причины пересъёмки финальной серии