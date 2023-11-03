При атаке Израиля на школу в Газе погибли более 20 человек
В результате удара армии Израиля по зданию школы в городе Газа погибли не менее 20 человек, сообщил телеканал Al Jazeera.
{{related_post_9Cu6csjx6}}
Военные ударили по школе в районе ас-Сафтауи на севере Газы. Разрушены помещения, которые мирные жители использовали как бомбоубежища. Пострадали около 50 человек.
В пятницу беспилотник армии Израиля атаковал больничный комплекс эль-Шефа в секторе Газа
С начала эскалации в секторе Газа погибли более 9,2 тысячи человек, из них 3,8 тысячи - дети. Ранения получили 23,5 тысячи мирных жителей, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- При атаке Израиля на школу в Газе погибли более 20 человек
- Часть международных рейсов «Уральских авиалиний» передали другим перевозчикам
- В ЦАХАЛ заявили об уничтожении 10 высокопоставленных командиров ХАМАС
- СМИ: глава Еврокомиссии прибудет в Киев 4 ноября
- Меликов призвал жителей Дагестана не поддаваться на манипуляции
- При аварии на шахте «Беларуськалия» пострадали пять горняков
- Роскомнадзор: работа TikTok в РФ не ограничивается
- Первые случаи гонконгского гриппа зафиксировали в Тюменской области
- Мирча Луческу объявил о завершении тренерской карьеры
- На трассе в Подмосковье автобус столкнулся с грузовиком
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru