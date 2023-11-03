При атаке Израиля на школу в Газе погибли более 20 человек

В результате удара армии Израиля по зданию школы в городе Газа погибли не менее 20 человек, сообщил телеканал Al Jazeera.

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Военные ударили по школе в районе ас-Сафтауи на севере Газы. Разрушены помещения, которые мирные жители использовали как бомбоубежища. Пострадали около 50 человек.

В пятницу беспилотник армии Израиля атаковал больничный комплекс эль-Шефа в секторе Газа

С начала эскалации в секторе Газа погибли более 9,2 тысячи человек, из них 3,8 тысячи - дети. Ранения получили 23,5 тысячи мирных жителей, передает «Радиоточка НСН».

