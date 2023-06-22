Президента Польши Дуду освистали на открытии Европейских игр
Президента Польши Дуду освистали на открытии Европейских игр в Кракове, сообщает РИА Новости.
Отмечается, что подобное поведение зрителей связано с решением Дуды назначить лидера правящей партии «Право и справедливость» Ярослава Качиньского единственным вице-премьером.
Министр госактивов, который присутствовал на церемонии и был освистан вместе с Дудой, обвинил «группку политических хейтеров» в попытке сорвать мероприятие.
Ранее в Польше запретили состоять на госслужбе старым работникам органов госбезопасности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Члены экипажа вертолета Ми-24 ВС Белоруссии пострадали из-за жесткой посадки
- Президент Литвы считает необходимым ввести санкции против «Росатома»
- Марцел Личка назначен на пост главного тренера «Динамо» Москва
- Кислород на пропавшем в Атлантике батискафе «Титан» мог закончиться
- Президента Польши Дуду освистали на открытии Европейских игр
- Центробанк Турции повысил ключевую ставку почти в два раза
- Банк Англии повысил ставку до 5%
- ООН: 52 страны переживают или находятся на грани дефолта
- Рогов заявил, что в Запорожской области ВСУ не продвинулись дальше серой зоны
- МИД Молдавии вызвал посла России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru