Президента Польши Дуду освистали на открытии Европейских игр

Президента Польши Дуду освистали на открытии Европейских игр в Кракове, сообщает РИА Новости.

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Отмечается, что подобное поведение зрителей связано с решением Дуды назначить лидера правящей партии «Право и справедливость» Ярослава Качиньского единственным вице-премьером.

Министр госактивов, который присутствовал на церемонии и был освистан вместе с Дудой, обвинил «группку политических хейтеров» в попытке сорвать мероприятие.

Ранее в Польше запретили состоять на госслужбе старым работникам органов госбезопасности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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