Президент Туниса пошел на поправку
Состояние 92-летнего президента Туниса Беджи Каид Эссебси, который был госпитализирован на прошлой неделе, улучшилось, сообщил в пятницу телеканалу Al Jazeera пресс-секретарь главы государства Саид Гарраш.
По словам собеседника агентства, Беджи Каид Эссебси до сих пор находится в больнице, но его самочувствие улучшилось. Он даже успел обсудить ряд вопросов по телефону с министром обороны страны Абдель Каримом аз-Збиди.
Ранее газета Daily Sabah сообщила, что Беджи Каид Эссебси скончался в четверг из-за серьезной болезни, однако позже выяснилось, что он был госпитализирован в критическом состоянии.
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