Президент Туниса пошел на поправку

Состояние 92-летнего президента Туниса Беджи Каид Эссебси, который был госпитализирован на прошлой неделе, улучшилось, сообщил в пятницу телеканалу Al Jazeera пресс-секретарь главы государства Саид Гарраш.

По словам собеседника агентства, Беджи Каид Эссебси до сих пор находится в больнице, но его самочувствие улучшилось. Он даже успел обсудить ряд вопросов по телефону с министром обороны страны Абдель Каримом аз-Збиди.

Ранее газета Daily Sabah сообщила, что Беджи Каид Эссебси скончался в четверг из-за серьезной болезни, однако позже выяснилось, что он был госпитализирован в критическом состоянии.



