Президент Польши отвел украинцам месяц на изучение танков Leopard

"Обучение продлится больше месяца", - заявил журналистам Дуда.

При этом президент уточнил, что в Польше украинцы обучаются не только навыкам боевого применения танков, но и их обслуживанию.

Ранее представители Минобороны Германии заявили о старте обучения украинских танковых экипажей. Обучение, по словам представителя ведомства, будет проведено в сжатые сроки.

