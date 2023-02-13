Президент Польши отвел украинцам месяц на изучение танков Leopard

Украинским военным потребуется не менее месяца на то, чтобы освоить и научиться использовать танки Leopard, считает президент Польши Анджей Дуда.

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"Обучение продлится больше месяца", - заявил журналистам Дуда.

При этом президент уточнил, что в Польше украинцы обучаются не только навыкам боевого применения танков, но и их обслуживанию.

Ранее представители Минобороны Германии заявили о старте обучения украинских танковых экипажей. Обучение, по словам представителя ведомства, будет проведено в сжатые сроки.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТанкиПольша
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