Президент Латвии не будет баллотироваться на второй срок

Президент Латвии Раймонд Вейонис принял решение не баллотироваться на второй срок, сообщает «Синьхуа».

В настоящее время известен только один потенциальный кандидат на должность президента - юрист Эгил Левитс, которого намерены выдвинуть на этот пост большинство правящих партий.

Президентские выборы в Латвии состоятся в конце мая или в начале июня, но пока точная дата еще неизвестна.

Раймондс Вейонис родился 15 июня 1966 года в деревне Никоново Псковской области, где его отец-латыш в тот момент проходил действительную военную службу, а беременная мать (русская по национальности) приехала его навестить и неожиданно родила младенца.

Президент Латвии избирается Сеймом Латвии абсолютным большинством голосов сроком на 4 года.

