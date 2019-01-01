Президент Латвии не будет баллотироваться на второй срок
Президент Латвии Раймонд Вейонис принял решение не баллотироваться на второй срок, сообщает «Синьхуа».
В настоящее время известен только один потенциальный кандидат на должность президента - юрист Эгил Левитс, которого намерены выдвинуть на этот пост большинство правящих партий.
Президентские выборы в Латвии состоятся в конце мая или в начале июня, но пока точная дата еще неизвестна.
Раймондс Вейонис родился 15 июня 1966 года в деревне Никоново Псковской области, где его отец-латыш в тот момент проходил действительную военную службу, а беременная мать (русская по национальности) приехала его навестить и неожиданно родила младенца.
Президент Латвии избирается Сеймом Латвии абсолютным большинством голосов сроком на 4 года.
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