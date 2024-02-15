Президент Киргизии легализовал имущество на сумму в $20 млн

Президент Киргизии Садыр Жапаров опубликовал в социальных сетях фотографии здания в Бишкеке, которое находится в его собственности. В своем посте он уточнил, что за легализацию имущества, стоимость которого превышает 20 миллионов долларов, он заплатил в бюджет один миллион сомов (около миллиона рублей).

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«Таково требование закона. Если бы у меня были деньги, спрятанные за границей, я бы тоже привез их и положил в наши банки», - добавил Жапаров.

Он сказал, что в 2020 году во время выборов президента республики в этом здании находился избирательный штаб.

Ранее в январе Садыр Жапаров подписал закон, согласно которому был изменён государственный флаг страны, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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