Президент Киргизии легализовал имущество на сумму в $20 млн

Президент Киргизии Садыр Жапаров опубликовал в социальных сетях фотографии здания в Бишкеке, которое находится в его собственности. В своем посте он уточнил, что за легализацию имущества, стоимость которого превышает 20 миллионов долларов, он заплатил в бюджет один миллион сомов (около миллиона рублей).