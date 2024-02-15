Президент Киргизии легализовал имущество на сумму в $20 млн
Президент Киргизии Садыр Жапаров опубликовал в социальных сетях фотографии здания в Бишкеке, которое находится в его собственности. В своем посте он уточнил, что за легализацию имущества, стоимость которого превышает 20 миллионов долларов, он заплатил в бюджет один миллион сомов (около миллиона рублей).
«Таково требование закона. Если бы у меня были деньги, спрятанные за границей, я бы тоже привез их и положил в наши банки», - добавил Жапаров.
Он сказал, что в 2020 году во время выборов президента республики в этом здании находился избирательный штаб.
Ранее в январе Садыр Жапаров подписал закон, согласно которому был изменён государственный флаг страны, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru