Президент Ирана обвинил США в использовании информационного терроризма
США начали использовать «информационный терроризм» из-за неэффективности санкций. Об этом заявил президент Ирана Ибрахим Раиси на генассамблее Организации информационных агентств стран Азии и Тихого океана (OANA) в Тегеране.
Как отметил глава государства, Вашингтон понял, что санкции «не работают».
«Поэтому [США] начали использовать другие методы… Информационный терроризм - это главная беда», — цитирует Раиси РИА Новости.
Кроме того, президент Ирана заявил, что Вашингтон устроил беспорядки в стране, однако просчитался.
В сентябре в Иране начались протесты после похорон 22-летней Махсы Амини, которая скончалась вскоре после задержания полицией из-за неправильного ношения хиджаба, напоминает телеканал «360». По данным правозащитников, девушка погибла из-за побоев силовиков. Демонстранты требовали подробного расследования трагедии.
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