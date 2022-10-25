Президент Ирана обвинил США в использовании информационного терроризма

США начали использовать «информационный терроризм» из-за неэффективности санкций. Об этом заявил президент Ирана Ибрахим Раиси на генассамблее Организации информационных агентств стран Азии и Тихого океана (OANA) в Тегеране.

МИД Ирана назвал лицемерной позицию США по ядерной сделке

Как отметил глава государства, Вашингтон понял, что санкции «не работают».

«Поэтому [США] начали использовать другие методы… Информационный терроризм - это главная беда», — цитирует Раиси РИА Новости.

Кроме того, президент Ирана заявил, что Вашингтон устроил беспорядки в стране, однако просчитался.

В сентябре в Иране начались протесты после похорон 22-летней Махсы Амини, которая скончалась вскоре после задержания полицией из-за неправильного ношения хиджаба, напоминает телеканал «360». По данным правозащитников, девушка погибла из-за побоев силовиков. Демонстранты требовали подробного расследования трагедии.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СШАИран
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры