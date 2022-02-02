Президент Хорватии обвинил Лондон в разжигании конфликта между Россией и Украиной

Миланович добавил, что после выхода из Евросоюза британская сторона играет куда меньшую роль для членов объединения.

Ранее президент Хорватии назвал «опасными шарлатанами» всех, кто подстрекает к противостоянию Киев и Москву.

Экс-премьер Украины Николай Азаров в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» выразил уверенность, что Киев не будет выполнять Минские соглашения, а украинский политолог Александр Охрименко указал, с чем это связано.

