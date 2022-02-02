Президент Хорватии обвинил Лондон в разжигании конфликта между Россией и Украиной

Хорватский президент Зоран Миланович заявил, что Великобритания разжигает конфликт между Россией и Украиной. Об этом пишет Euractive.

По его мнению, Лондон «вводит Украину в заблуждение, подстрекает ее и держит в заложниках отношений» между Великобританией и США.

«Хочет войны и зачисток»: В ЛНР объяснили недовольство Зеленского Минскими соглашениями

Миланович добавил, что после выхода из Евросоюза британская сторона играет куда меньшую роль для членов объединения.

Ранее президент Хорватии назвал «опасными шарлатанами» всех, кто подстрекает к противостоянию Киев и Москву.

Экс-премьер Украины Николай Азаров в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» выразил уверенность, что Киев не будет выполнять Минские соглашения, а украинский политолог Александр Охрименко указал, с чем это связано.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
ТЕГИ:ВеликобританияХорватия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры