Президент Хорватии обвинил Лондон в разжигании конфликта между Россией и Украиной
Хорватский президент Зоран Миланович заявил, что Великобритания разжигает конфликт между Россией и Украиной. Об этом пишет Euractive.
По его мнению, Лондон «вводит Украину в заблуждение, подстрекает ее и держит в заложниках отношений» между Великобританией и США.
Миланович добавил, что после выхода из Евросоюза британская сторона играет куда меньшую роль для членов объединения.
Ранее президент Хорватии назвал «опасными шарлатанами» всех, кто подстрекает к противостоянию Киев и Москву.
Экс-премьер Украины Николай Азаров в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» выразил уверенность, что Киев не будет выполнять Минские соглашения, а украинский политолог Александр Охрименко указал, с чем это связано.
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