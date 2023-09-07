Президент Грузии отказалась уходить в отставку на фоне импичмента

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не намерена уходить с поста на фоне начала процедуры импичмента. Об этом пишет ТАСС.

Премьер-министр Грузии назвал начало импичмента президенту справедливым

Глава государства призвала политических оппонентов «забыть мечту» о ее отставке. Зурабишвили отметила, что находится там, где должна быть.

«Я никуда не ухожу», - подчеркнула она.

Как сообщает «Радиоточка НСН», правящая партия «Грузинская мечта - Демократическая Грузия» собрала 80 подписей депутатов, необходимых для начала процедуры импичмента. После проверки подлинности их направят в Конституционный суд страны.

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ФОТО: РИА Новости
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