Президент Грузии отказалась уходить в отставку на фоне импичмента
7 сентября 202320:37
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не намерена уходить с поста на фоне начала процедуры импичмента. Об этом пишет ТАСС.
Глава государства призвала политических оппонентов «забыть мечту» о ее отставке. Зурабишвили отметила, что находится там, где должна быть.
«Я никуда не ухожу», - подчеркнула она.
Как сообщает «Радиоточка НСН», правящая партия «Грузинская мечта - Демократическая Грузия» собрала 80 подписей депутатов, необходимых для начала процедуры импичмента. После проверки подлинности их направят в Конституционный суд страны.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru