«Но это, конечно, не означает, что мы можем повторять ошибки бездействия», — сказал глава государства. Он указал, что Западу необходимо укреплять отношение с демократическими государствами.

Павел также отметил, что опасается усталости западных стран от затяжного конфликта на истощение.

Россияне будут ездить в Европу чаще назло президенту Чехии Петру Павлу, предложившему устроить за нашими туристами слежку. Об этом заявил НСН вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян.

