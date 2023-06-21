Президент Чехии высказался о вероятности вооруженного конфликта Запада и Китая
В ближайшее время военного конфликта между западными странами и КНР не будет, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление президента Чехии Петра Павла.
«Но это, конечно, не означает, что мы можем повторять ошибки бездействия», — сказал глава государства. Он указал, что Западу необходимо укреплять отношение с демократическими государствами.
Павел также отметил, что опасается усталости западных стран от затяжного конфликта на истощение.
Россияне будут ездить в Европу чаще назло президенту Чехии Петру Павлу, предложившему устроить за нашими туристами слежку. Об этом заявил НСН вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян.
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