Президент Чехии уронил тяжелое знамя на голову военного
Президент Чехии Петр Павел случайно уронил знамя на голову военнослужащего во время торжественной церемонии по случаю 105-летия образования Чехословакии, сообщает Чешское телевидение.
Павел не удержал тяжелое знамя, которое обрушилось на голову солдата почетного караула. У военнослужащего слетела фуражка с головы.
Солдат никак не отреагировал на инцидент. Фуражку поднял другой военнослужащий, не стоявший в карауле.
Глава государства в своих соцсетях извинился перед пострадавшим. Пресс-служба вооруженных сил страны ответила, что в следующий раз солдаты наденут каски.
Ранее Павел призвал следить за россиянами, уехавшими в западные страны, передает «Радиоточка НСН».
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