Президент Чехии уронил тяжелое знамя на голову военного

Президент Чехии Петр Павел случайно уронил знамя на голову военнослужащего во время торжественной церемонии по случаю 105-летия образования Чехословакии, сообщает Чешское телевидение.

СМИ: учительнице в Чехии грозит тюрьма за отказ осудить СВО

Павел не удержал тяжелое знамя, которое обрушилось на голову солдата почетного караула. У военнослужащего слетела фуражка с головы.

Солдат никак не отреагировал на инцидент. Фуражку поднял другой военнослужащий, не стоявший в карауле.

Глава государства в своих соцсетях извинился перед пострадавшим. Пресс-служба вооруженных сил страны ответила, что в следующий раз солдаты наденут каски.

Ранее Павел призвал следить за россиянами, уехавшими в западные страны, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: соцсети
ТЕГИ:ВоеннослужащиеЧехия

Горячие новости

Все новости

партнеры