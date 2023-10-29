Президент Чехии уронил тяжелое знамя на голову военного

Павел не удержал тяжелое знамя, которое обрушилось на голову солдата почетного караула. У военнослужащего слетела фуражка с головы.

Солдат никак не отреагировал на инцидент. Фуражку поднял другой военнослужащий, не стоявший в карауле.

Глава государства в своих соцсетях извинился перед пострадавшим. Пресс-служба вооруженных сил страны ответила, что в следующий раз солдаты наденут каски.

Ранее Павел призвал следить за россиянами, уехавшими в западные страны, передает «Радиоточка НСН».

