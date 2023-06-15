Президент Чехии призвал следить за россиянами на Западе

Президент Чехии Петр Павел считает, что на фоне российско-украинского конфликта следует ввести более строгие меры безопасности в отношении уехавших на Запад россиян, несогласных с политикой Москвы.

«Мне может быть жаль этих людей, но в то же время, если мы оглянемся назад, во времена, когда началась Вторая мировая война, тогда все японское население, проживающее в Соединенных Штатах, также находилось под строгим режимом наблюдения. Это просто цена войны», — заявил Павел в интервью «Радио Свобода» (признано СМИ-иноагентом).

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Президент уточнил, что россияне должны быть под «пристальным вниманием спецслужб».

Политик также утверждает, что происходящий конфликт следует считать не «только как «войну Путина», а как «войну России». Петр Павел пояснил, что российский президент пользуется поддержкой населения.

Он добавил, что не все россияне довольны тем, что их «теперь на несколько поколений будут считать варварами за то, что они сделали».

В апреле президент Чехии предложил Украине помощь в производстве и ремонте вооружений.


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