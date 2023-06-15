Президент Чехии призвал следить за россиянами на Западе

Президент Чехии Петр Павел считает, что на фоне российско-украинского конфликта следует ввести более строгие меры безопасности в отношении уехавших на Запад россиян, несогласных с политикой Москвы.

«Мне может быть жаль этих людей, но в то же время, если мы оглянемся назад, во времена, когда началась Вторая мировая война, тогда все японское население, проживающее в Соединенных Штатах, также находилось под строгим режимом наблюдения. Это просто цена войны», — заявил Павел в интервью «Радио Свобода» (признано СМИ-иноагентом).