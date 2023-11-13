Президент Бразилии сравнил действия Израиля с атаками ХАМАС

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва раскритиковал действия Израиля в секторе Газа, сообщают СМИ.

СМИ: ХАМАС планировало разжечь масштабный конфликт на Ближнем Востоке

Глава государства указал на большое число жертв конфликта среди гражданского населения. По его словам, действия Израиля так же жестоки, как атаки палестинского движения ХАМАС.

Да Силва обвинил Израиль в убийстве «невинных без разбора». Политик обратил внимание, что израильская армия оправдывает нанесение ударов по больницам Газы тем, что там якобы находятся боевики ХАМАС.

По данным министерства здравоохранения Палестины, с начала эскалации конфликта в секторе Газа погибли более 11 тысяч человек, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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