Президент Бразилии сравнил действия Израиля с атаками ХАМАС

Глава государства указал на большое число жертв конфликта среди гражданского населения. По его словам, действия Израиля так же жестоки, как атаки палестинского движения ХАМАС.

Да Силва обвинил Израиль в убийстве «невинных без разбора». Политик обратил внимание, что израильская армия оправдывает нанесение ударов по больницам Газы тем, что там якобы находятся боевики ХАМАС.

По данным министерства здравоохранения Палестины, с начала эскалации конфликта в секторе Газа погибли более 11 тысяч человек, отмечает «Радиоточка НСН».

