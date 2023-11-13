Президент Бразилии сравнил действия Израиля с атаками ХАМАС
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва раскритиковал действия Израиля в секторе Газа, сообщают СМИ.
Глава государства указал на большое число жертв конфликта среди гражданского населения. По его словам, действия Израиля так же жестоки, как атаки палестинского движения ХАМАС.
Да Силва обвинил Израиль в убийстве «невинных без разбора». Политик обратил внимание, что израильская армия оправдывает нанесение ударов по больницам Газы тем, что там якобы находятся боевики ХАМАС.
По данным министерства здравоохранения Палестины, с начала эскалации конфликта в секторе Газа погибли более 11 тысяч человек, отмечает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Санду обвинила Россию в неуважении интересов граждан Молдавии
- Президент Бразилии сравнил действия Израиля с атаками ХАМАС
- СМИ: в жилом доме на северо-западе Москвы произошел пожар
- Reuters: боевики убили более 70 человек в Буркина-Фасо
- Минобороны Израиля заявило о бегстве членов ХАМАС на юг сектора Газа
- Спецборт МЧС доставил эвакуированных из Газы россиян в Москву
- Минфин опроверг повышение ставок по льготной ипотеке на 2%
- Сенатор Павлова призвала «переориентировать» девушек с высшего образования на роды
- Кабмин утвердил индексы изменения платы за коммуналку в 2024-2028 годах
- TEZ TOUR: турецкие отели снизили цены на 30% на лето 2024 года
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru