Премьер-министр Румынии отверг существование молдавского языка

Глава правительства Румынии Марчел Чолаку заявил, что молдавского языка никогда не существовало, пишут СМИ.

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Политик назвал молдавский язык «изобретением России». По его мнению, таким образом Москва хотела создать из румын отдельную нацию на территории Бессарабии.

Чолаку также сообщил о достижении предварительных договоренностей с Украиной по вопросу молдавского языка.

Президент Молдавии Майя Санду 22 марта подписала закон о переименовании государственного языка в румынский. По ее мнению, те, кто утверждает, что молдаване хотят разговаривать на молдавском языке, преследуют цель разделить нацию, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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