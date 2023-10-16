Премьер-министр Румынии отверг существование молдавского языка

Политик назвал молдавский язык «изобретением России». По его мнению, таким образом Москва хотела создать из румын отдельную нацию на территории Бессарабии.

Чолаку также сообщил о достижении предварительных договоренностей с Украиной по вопросу молдавского языка.

Президент Молдавии Майя Санду 22 марта подписала закон о переименовании государственного языка в румынский. По ее мнению, те, кто утверждает, что молдаване хотят разговаривать на молдавском языке, преследуют цель разделить нацию, отмечает «Радиоточка НСН».

