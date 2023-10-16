Премьер-министр Румынии отверг существование молдавского языка
Глава правительства Румынии Марчел Чолаку заявил, что молдавского языка никогда не существовало, пишут СМИ.
Политик назвал молдавский язык «изобретением России». По его мнению, таким образом Москва хотела создать из румын отдельную нацию на территории Бессарабии.
Чолаку также сообщил о достижении предварительных договоренностей с Украиной по вопросу молдавского языка.
Президент Молдавии Майя Санду 22 марта подписала закон о переименовании государственного языка в румынский. По ее мнению, те, кто утверждает, что молдаване хотят разговаривать на молдавском языке, преследуют цель разделить нацию, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru