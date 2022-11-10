Премьер Молдавии попросила суд проверить деятельность партии «Шор»

Глава молдавского правительства Наталья Гаврилица направила обращение в Конституционный суд о проверке деятельности антиправительственной партии «Шор», проводящей акции протеста против политики президента Молдавии Майи Санду и правительства. Об этом, сославшись на высшую судебную инстанцию Молдавии, сообщило агентство ТАСС.

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В публикации Конституционного суда указано, что партия «Шор» будет проверена на соответствие пункту 4 статьи 41 Конституции страны и основным принципам верховенства закона, демократии и политического плюрализма.

Ранее глава молдавского общественного совета «За свободную Родину» Игорь Тулянцев заявил, что протесты в Молдавии пока не угрожают режиму Санду. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОппозицияКонституционный СудМолдавия
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