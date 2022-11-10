Премьер Молдавии попросила суд проверить деятельность партии «Шор»
Глава молдавского правительства Наталья Гаврилица направила обращение в Конституционный суд о проверке деятельности антиправительственной партии «Шор», проводящей акции протеста против политики президента Молдавии Майи Санду и правительства. Об этом, сославшись на высшую судебную инстанцию Молдавии, сообщило агентство ТАСС.
В публикации Конституционного суда указано, что партия «Шор» будет проверена на соответствие пункту 4 статьи 41 Конституции страны и основным принципам верховенства закона, демократии и политического плюрализма.
Ранее глава молдавского общественного совета «За свободную Родину» Игорь Тулянцев заявил, что протесты в Молдавии пока не угрожают режиму Санду. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,5 млн+5 594 / сут.
Умерли
391 тыс.+61 / сут.
Выздоровели
20,9 млн+7 623 / сут.
- Кудрин заявил о снижении ВВП России в 2022 году
- Желающий заработать на инвестициях липчанин отдал мошенникам 770 тысяч рублей
- В Калужской области выросло количество усыновлений
- Российский бизнес увеличил расходы на кибербезопасность
- ЕС: жителям ряда регионов России не будут выдавать шенгенские визы
- Суд арестовал владельца сгоревшего в Костроме клуба «Полигон»
- После данных об инфляции в США резко упал долларовый индекс
- В офисе Зеленского отметили важность предварительных условий переговоров
- Европарламент поддержал вступление Хорватии в Шенгенскую зону
- Премьер Молдавии попросила суд проверить деятельность партии «Шор»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru