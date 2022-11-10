Премьер Молдавии попросила суд проверить деятельность партии «Шор»

В публикации Конституционного суда указано, что партия «Шор» будет проверена на соответствие пункту 4 статьи 41 Конституции страны и основным принципам верховенства закона, демократии и политического плюрализма.

Ранее глава молдавского общественного совета «За свободную Родину» Игорь Тулянцев заявил, что протесты в Молдавии пока не угрожают режиму Санду. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

