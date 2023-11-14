Премьер-министр Литвы назвала правомерным лишение Лиепы гражданства

По ее словам, если гражданство предоставляется в качестве определенной привилегии, институты, уполномоченные законом, имеют право обсуждать вопрос о его отмене. Шимоните напомнила, что Лиепа — не гражданка Литвы по рождению.

Напомним, Литва инициировала процесс лишения гражданства Лиепы за «дискредитацию государства». В ноябре 2022 года Лиепа в интервью YouTube-каналу «Эмпатия Манучи» выразила благодарность российской армии за то, что «нам позволяют до сих пор еще жить, строить планы творческие, встречаться с друзьями». По ее словам, она поддерживает происходящее, потому что доверяет президенту России Владимиру Путину. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

