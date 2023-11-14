Премьер-министр Литвы назвала правомерным лишение Лиепы гражданства
Глава правительства Литвы Ингрида Шимоните заявила, что департамент миграции страны вправе рассмотреть статус о лишении балерины Илзе Лиепы гражданства Литвы. Об этом сообщает LRT.
По ее словам, если гражданство предоставляется в качестве определенной привилегии, институты, уполномоченные законом, имеют право обсуждать вопрос о его отмене. Шимоните напомнила, что Лиепа — не гражданка Литвы по рождению.
Напомним, Литва инициировала процесс лишения гражданства Лиепы за «дискредитацию государства». В ноябре 2022 года Лиепа в интервью YouTube-каналу «Эмпатия Манучи» выразила благодарность российской армии за то, что «нам позволяют до сих пор еще жить, строить планы творческие, встречаться с друзьями». По ее словам, она поддерживает происходящее, потому что доверяет президенту России Владимиру Путину. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru