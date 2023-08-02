Премьер Канады Трюдо расстался с женой после 18 лет брака
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о расставании со своей супругой Софи Грегуар-Трюдо.
По словам Трюдо, они с супругой приняли решение о расставании после «важных и тяжелых разговоров». Об этом политик написал в своих социальных сетях.
Премьер заявил, что остается в дружеских отношениях с Софи и сохраняет к ней уважение. Трюдо попросил уважать его право на личную жизнь.
Премьер Канады прожил с женой 18 лет. Они поженились в мае 2005 года. В браке родилось трое детей.
Бывший премьер-министр Финляндии Санна Марин в мае объявила о разводе с мужем Маркусом Ряйккененом, передает «Радиоточка НСН».
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