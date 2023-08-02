Премьер Канады Трюдо расстался с женой после 18 лет брака

По словам Трюдо, они с супругой приняли решение о расставании после «важных и тяжелых разговоров». Об этом политик написал в своих социальных сетях.

Премьер заявил, что остается в дружеских отношениях с Софи и сохраняет к ней уважение. Трюдо попросил уважать его право на личную жизнь.

Премьер Канады прожил с женой 18 лет. Они поженились в мае 2005 года. В браке родилось трое детей.

Бывший премьер-министр Финляндии Санна Марин в мае объявила о разводе с мужем Маркусом Ряйккененом, передает «Радиоточка НСН».

