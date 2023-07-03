Премьер Абхазии назвал «глупостями» планы грузинской оппозиции взять Абхазию и Сочи
Экс-президент Абхазии, премьер республики Александр Анкваб в эфире НСН назвал глупостями планы грузинской оппозиции войти в Абхазию и захватить Сочи.
Ранее представители грузинской оппозиции планировали воспользоваться мятежом Евгения Пригожина и ЧВК «Вагнер», чтобы войти на танках «не только в Абхазию и Цхинвали, но и взять Сочи». Об этом заявил председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе.
"Вы знаете, я всякие глупости не комментирую. Есть то, что можно комментировать. Есть то, что комментировать невозможно. Всего доброго, до свидания", - сказал Анкваб.
Ранее лидер турецкой партии «Родина» Догу Перинчек в ходе встречи с главой МИД Абхазии Иналом Ардзинбой допустил признание независимости Абхазии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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