Предвыборный митинг Эрдогана в Стамбуле собрал 1,7 млн человек
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на митинге в Стамбуле 7 мая заявил, что поддержать его пришли 1,7 миллиона человек, сообщает РИА Новости.
«Мне только что сообщили, что в митинге принимает участие 1 миллион 700 тысяч человек, это официальные показатели», - сказал глава государства.
В Турции 14 мая пройдут выборы президента и парламента. Основным оппонентом главы государства является кандидат от оппозиционного «Народного альянса» Кемаль Кылычдароглу.
По данным газеты Hürriyet, вероятность второго тура президентских выборов составляет около 50%. По мнению экспертов, решающим будет голосование за рубежом, передает «Радиоточка НСН».
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