Предвыборный митинг Эрдогана в Стамбуле собрал 1,7 млн человек

«Мне только что сообщили, что в митинге принимает участие 1 миллион 700 тысяч человек, это официальные показатели», - сказал глава государства.

В Турции 14 мая пройдут выборы президента и парламента. Основным оппонентом главы государства является кандидат от оппозиционного «Народного альянса» Кемаль Кылычдароглу.

По данным газеты Hürriyet, вероятность второго тура президентских выборов составляет около 50%. По мнению экспертов, решающим будет голосование за рубежом, передает «Радиоточка НСН».

