Предвыборный митинг Эрдогана в Стамбуле собрал 1,7 млн человек

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на митинге в Стамбуле 7 мая заявил, что поддержать его пришли 1,7 миллиона человек, сообщает РИА Новости.

В Турции заявили, что президент Эрдоган полон энергии

«Мне только что сообщили, что в митинге принимает участие 1 миллион 700 тысяч человек, это официальные показатели», - сказал глава государства.

В Турции 14 мая пройдут выборы президента и парламента. Основным оппонентом главы государства является кандидат от оппозиционного «Народного альянса» Кемаль Кылычдароглу.

По данным газеты Hürriyet, вероятность второго тура президентских выборов составляет около 50%. По мнению экспертов, решающим будет голосование за рубежом, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: скриншот с видео
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