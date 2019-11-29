Представители Зеленского обратились в Apple из-за «неправильного обозначения Крыма»

В частности, в представительстве отметили, что таким образом реагируют на «неправильные обозначения Крыма», а также отношения иностранных компаний со страной-оккупантом Крыма. Отмечается, что запрос был также направлен во французское новостное агентство AFP.

Ранее Apple устранила ошибку в приложении «Погода»: теперь Крым в сервисе отображается как российская территория. Крым вошел в состав России по результатам референдума в 2014 году. Ряд стран, в том числе Украина, отказываются признавать территорию полуострова российской.

