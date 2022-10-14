Представитель Путина заявил о попытках Америки сдержать Россию

США пытаются сдержать Россию, вследствие этого не налажен диалог между державами по кибербезопасности. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на представителя президента по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности Андрея Крутских.

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Крутских заявил, что США «закусили удила и пытаются все решать на поле боя». Он пояснил, что любые сигналы со стороны Америки имеют негативный характер, США уверены, что могут диктовать свои условия.

По словам представителя президента, Россия готова к честному, серьезному практическому диалогу, продиктованному заботой о сохранности планеты, но не станет напрашиваться на него.

Ранее стало известно, что Россия обвинила США в саботировании разработки конвенции по киберпреступности. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
ТЕГИ:РоссияСШАКибербезопасность
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