Представитель Путина заявил о попытках Америки сдержать Россию
США пытаются сдержать Россию, вследствие этого не налажен диалог между державами по кибербезопасности. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на представителя президента по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности Андрея Крутских.
Крутских заявил, что США «закусили удила и пытаются все решать на поле боя». Он пояснил, что любые сигналы со стороны Америки имеют негативный характер, США уверены, что могут диктовать свои условия.
По словам представителя президента, Россия готова к честному, серьезному практическому диалогу, продиктованному заботой о сохранности планеты, но не станет напрашиваться на него.
Ранее стало известно, что Россия обвинила США в саботировании разработки конвенции по киберпреступности. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,3 млн+15 477 / сут.
Умерли
389 тыс.+101 / сут.
Выздоровели
20,5 млн+30 793 / сут.
- Роспотребнадзор подал в суд на Wildberries за торговлю мухоморами
- В ЦБ захотели ввести переводы через СБП в интернет-банки крупнейших финорганизаций
- Сенатор призвал разобраться с «облавами» на уклонистов
- Кабмин поручил завершить ремонт Крымского моста до 1 июля 2023 года
- Danone откажется от своего подразделения в России
- Путин предложил объявить в СНГ год юбилея Победы годом единства в борьбе с нацизмом
- Минпросвещения попросило кабмин об отсрочке для учителей
- СК сообщил о погибших из-за взрыва на складе с боеприпасами под Белгородом
- Путин пригласил Алиева и Пашиняна провести встречу в России
- Представитель Путина заявил о попытках Америки сдержать Россию
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru