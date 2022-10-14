Представитель Путина заявил о попытках Америки сдержать Россию

Крутских заявил, что США «закусили удила и пытаются все решать на поле боя». Он пояснил, что любые сигналы со стороны Америки имеют негативный характер, США уверены, что могут диктовать свои условия.

По словам представителя президента, Россия готова к честному, серьезному практическому диалогу, продиктованному заботой о сохранности планеты, но не станет напрашиваться на него.

Ранее стало известно, что Россия обвинила США в саботировании разработки конвенции по киберпреступности. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

