Правящая партия Грузии собрала 80 голосов депутатов для импичмента президента

По его словам, в ближайшее время парламентский комитет по процедурным вопросам проверит их подлинность, после чего они будут направлены в Конституционный суд страны.

После этого у суда будет 30 дней на рассмотрение заявления, после чего парламент в течение двух недель должен будет проголосовать за импичмент.

Причиной попытки отстранения президента Грузии от власти стала её поездка в Европу, в ходе которой она провела ряд встреч с лидерами стран Европейского союза. Согласно грузинской Конституции, президент в праве представлять республику за рубежом только с согласия кабинета министров.

Для импичмента необходимо при голосовании в парламенте набрать две трети голосов депутатов, 100 из 150. У правящей партии только 84 голоса, их поддержать предварительно согласились пока лишь четверо депутатов от партии «Европейских социалистов». Оппозиция уже заявила, что не поддержит импичмент.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал начало импичмента президенту Саломе Зурабишвили справедливым, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».







