Правящая партия Грузии собрала 80 голосов депутатов для импичмента президента
В Грузии правящая в республике партия «Грузинская мечта - Демократическая Грузия» собрала 80 подписей парламентариев для начала процедуры импичмента в отношении главы государства Саломе Зурабишвили, сообщил лидер парламентской фракции партии Мамука Мдинарадзе, передает ТАСС.
По его словам, в ближайшее время парламентский комитет по процедурным вопросам проверит их подлинность, после чего они будут направлены в Конституционный суд страны.
После этого у суда будет 30 дней на рассмотрение заявления, после чего парламент в течение двух недель должен будет проголосовать за импичмент.
Причиной попытки отстранения президента Грузии от власти стала её поездка в Европу, в ходе которой она провела ряд встреч с лидерами стран Европейского союза. Согласно грузинской Конституции, президент в праве представлять республику за рубежом только с согласия кабинета министров.
Для импичмента необходимо при голосовании в парламенте набрать две трети голосов депутатов, 100 из 150. У правящей партии только 84 голоса, их поддержать предварительно согласились пока лишь четверо депутатов от партии «Европейских социалистов». Оппозиция уже заявила, что не поддержит импичмент.
Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал начало импичмента президенту Саломе Зурабишвили справедливым, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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