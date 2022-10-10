Prada представила свой вариант советской «майки-алкоголички»

Отмечается, что женская версия была представлена на показе осенне-зимней коллекции марки. Как отмечает «Лента.ру», майки-безрукавки белого цвета, давно известные в нашей стране как «майка-алкоголичка», обрели вторую жизнь на мировых подиумах минувшей весной. Данный предмет гардероба появился в коллекциях сразу нескольких люксовых модных домов.

Ранее международный эксперт по стилю Александр Белов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал, что отличить оригинальную брендовую сумку от качественной реплики практически невозможно.

