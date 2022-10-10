Prada представила свой вариант советской «майки-алкоголички»
Модный дом Prada представил майку для мужчин за десятки тысяч рублей. На официальном сайте итальянского бренда указано, что майка без рукавов, с тонкими лямками, изготовлена из хлопка, имеет облегающий крой и украшена логотипом компании в виде металлического черного треугольника. Стоимость изделия - почти 1000 долларов.
Отмечается, что женская версия была представлена на показе осенне-зимней коллекции марки. Как отмечает «Лента.ру», майки-безрукавки белого цвета, давно известные в нашей стране как «майка-алкоголичка», обрели вторую жизнь на мировых подиумах минувшей весной. Данный предмет гардероба появился в коллекциях сразу нескольких люксовых модных домов.
Ранее международный эксперт по стилю Александр Белов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал, что отличить оригинальную брендовую сумку от качественной реплики практически невозможно.
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