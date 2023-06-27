Пожары в Канаде привели к рекордным выбросам углекислого газа

Лесные пожары в Канаде привели к рекордным выбросам углекислого газа, что пагубно повлияло на качество воздуха даже за пределами страны. Об этом сообщает служба мониторинга атмосферы Copernicus.

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С начала года по первую неделю мая показатели выбросов демонстрировали средние значения за последние 20 лет, однако с наступлением пожаров они сильно увеличились, и впоследствии оказались рекордными за всю историю наблюдений с 2003 года.

По состоянию на 26 июня показатель составил 160 миллионов тонн. Эти объемы сравнимы с годовым сжиганием ископаемого топлива в Индонезии.

Ранее в Greenpeace объяснили разницу между дымом от лесных и торфяных пожаров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Лесные ПожарыКанада

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