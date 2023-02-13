Появилось видео ликвидации ангара с танками ВСУ под Донецком
Российские военнослужащие 1-й отдельной гвардейской мотострелковой Славянской бригады ликвидировали ангар с танками ВСУ под Донецком. Видео атаки российской армии разместило агентство РИА Новости.
Уточняется, что местоположение украинской техники определили российские разведчики, после чего артиллеристы 1-й Славянской бригады с первого залпа из реактивной системы залпового огня «Град» уничтожили цель.
Ранее воздушно-космические силы России высокоточным ракетным ударом поразили в Харькове цеха, где собирают бронетанковую технику для ВСУ. Об этом сообщило агентство НСН.
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