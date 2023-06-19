Появилось видео, как Макрон залпом выпивает бутылку пива

Французский лидер Эммануэль Макрон залпом выпил бутылку пива, сообщает «Лента.ру».

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Видео опубликовал телеканал Canal+. На кадрах глава государства подносит ко рту открытую бутылку и выпивает ее до дна. При этом окружающие его подбадривают криком.

Это произошло в раздевалке регбийного клуба Stade toulousain, который стал победителем в национальном чемпионате. По окончании матча Макрон поднял тост за спортсменов.

Ранее во Франции задержали подозреваемого в покушении на президента, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПивоФранцияЭммануэль Макрон

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