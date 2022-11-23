Появились кадры с места взрыва на «Северных потоках»
В интернете появились снимки, которые демонстрируют разрушения «Северных потоков» после диверсии.
Их обнародовал в Twitter один из продюсеров телеканала «Би-би-си». Кадры показывают, что трубопроводы были фактически полностью разорваны. Так, на одном из участков взрывом было оторвано около 50 метров трубы.
Для того, чтобы восстановить возможность прокачки газа по трубопроводам, потребуется провести масштабные ремонтные работы.
Депутат Госдумы Адальби Шхагошев заявил, что Россия вскоре узнает, кто стоит за терактом на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». Результаты расследования, которые имеются в Дании, Германии, Швеции совпадают с российской точкой зрения о произошедшем террористическом акте, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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