Построенный в Ухани за 10 суток госпиталь принял первых пациентов

Больница для заражённых коронавирусом, построенная в китайском городе Ухань за рекордные десять дней, приняла первых пациентов. Как пишет ТАСС, первую группу больных в «Хошэньшань» утром доставили на десяти каретах скорой помощи.

Китайские власти отмечают, что при возведении здания использовались передовые технологии сборного строительства – это позволило значительно сэкономить время. Второй подобный госпиталь начнёт принимать пациентов 6 февраля. Его площадь составит 60 тысяч квадратных метров.