Построенный в Ухани за 10 суток госпиталь принял первых пациентов
Больница для заражённых коронавирусом, построенная в китайском городе Ухань за рекордные десять дней, приняла первых пациентов. Как пишет ТАСС, первую группу больных в «Хошэньшань» утром доставили на десяти каретах скорой помощи.
Китайские власти отмечают, что при возведении здания использовались передовые технологии сборного строительства – это позволило значительно сэкономить время. Второй подобный госпиталь начнёт принимать пациентов 6 февраля. Его площадь составит 60 тысяч квадратных метров.
Отметим, в Китае число скончавшихся от ранее неизвестного коронавируса 2019-nCoV увеличилось до 361 человека, заражены более 17 тыс. человек. В связи с этим премьер-министр России Михаил Мишустин подписал национальный план по борьбе с коронавирусом. В списке мер депортация зараженных иностранцев, пишут Дни.ру
К слову, ранее в Роспотребнадзоре заявил о двух зараженных новым китайским вирусом в России. Оба являются гражданами Китая.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене