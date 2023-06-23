Постпреды ЕС утвердили расширение производства снарядов до 1 млн в год
Постоянные представители государств – участников Европейского союза пришли к соглашению по вопросу о наращивании выпуска боеприпасов до одного миллиона штук в год. Об этом объявило в соцсетях представительство Швеция, которая сейчас председательствует в Совете ЕС.
Речь идёт об артиллерийских снарядах, ракетах для реактивных систем залпового огня и противовоздушной обороны. Как говорится в сообщении, наращивание производства боеприпасов даст возможность оборонной промышленности ЕС более эффективно поддерживать Вооруженные силы Украины и членов сообщества.
В выпуске снарядов задействованы 13 стран Евросоюза. Между тем, как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», глава компании Bayraktar Халук Байрактар анонсировал запуск производства боевых дронов на территории Украины.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru